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Стала известна личность парня, застреленного правоохранителем на автовокзале в Красном Сулине

Стала известна личность парня, застреленного правоохранителем на автовокзале в Красном Сулине
Убитым сотрудником ГИБДД на автовокзале в Красном Сулине оказался 24-летний Александр Б. Об этом стало известно DonDay.ru.

По информации собственного источника информационного портала, парень увлекался охотой и рыбалкой, жил с бабушкой.

– Саша был совсем неконфликтный. Ума не приложу, почему он начал угрожать полицейскому, – рассказала знакомая убитого.

Напомним, Александра Б. застрелил сотрудник ДПС днем 3 декабря на автовокзале в Красном Сулине. По версии следствия, правоохранители остановили машину за нарушение ПДД. Пока полицейские оформляли протокол, к ним подошел местный житель и потребовал отпустить нарушителя. Между молодым человеком и 27-летним сотрудником ДПС возникла перепалка. Красносулинец достал из кармана куртки предмет, внешне похожий на пистолет системы Макарова, и направил его в область головы инспектора ДПС.

Правоохранитель несколько раз выстрелил в парня, от чего тот скончался на месте происшествия.

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