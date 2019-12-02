Стала известна личность парня, застреленного правоохранителем на автовокзале в Красном Сулине



Убитым сотрудником ГИБДД на автовокзале в Красном Сулине оказался 24-летний Александр Б. Об этом стало известно DonDay.ru.



По информации собственного источника информационного портала, парень увлекался охотой и рыбалкой, жил с бабушкой.



– Саша был совсем неконфликтный. Ума не приложу, почему он начал угрожать полицейскому, – рассказала знакомая убитого.



Напомним, Александра Б. застрелил сотрудник ДПС днем 3 декабря на автовокзале в Красном Сулине. По версии следствия, правоохранители остановили машину за нарушение ПДД. Пока полицейские оформляли протокол, к ним подошел местный житель и потребовал отпустить нарушителя. Между молодым человеком и 27-летним сотрудником ДПС возникла перепалка. Красносулинец достал из кармана куртки предмет, внешне похожий на пистолет системы Макарова, и направил его в область головы инспектора ДПС.



Правоохранитель несколько раз выстрелил в парня, от чего тот скончался на месте происшествия.