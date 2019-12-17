В Ростовской области водитель обстрелял сотрудника ГИБДД салютом



В городе Миллерово водитель обстрелял сотрудника ГИБДД салютом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.



По данным следствия, 15 декабря жителя Миллерово остановили сотрудники ГИБДД. Правоохранители заподозрили у водителя алкогольное опьянение. Инспекторы попросили мужчину предъявить документы. Но мужчина отказался и попытался скрыться на своей машине.



После того как сотрудники ГИБДД его догнали, он поджёг пиротехнику, которая лежала в его автомобиле. Нарушитель сделал восемь залпов в одного из полицейских, повредив ему форменную одежду.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.



Подозреваемый заключён под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы.