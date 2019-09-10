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В Ростовской области подросток погиб, упав с дерева

В Ростовской области подросток погиб, упав с дерева
Подросток погиб, упав с дерева в Ростовской области. Трагический случай произошёл 11 сентября в селе Кулешовка Азовского района.

По данным собственного источника Rostov.ru, 15-летний мальчик вместе с друзьями сидел на дереве. Предположительно, ребята вдыхали газ из баллончика для заправки зажигалок. Неожиданно подросток сорвался с ветки и рухнул на землю. Увидев, что он не шевелится, приятели взвали скорую помощь. Когда медики прибыли на место, они констатировали смерть школьника.

Известно, что парень жил у родственников — его отец и мать лишены родительских прав. На учёте он не состоял, в школе № 16, в которой мальчик учился, о нём отзываются хорошо.

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