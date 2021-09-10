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В Ростовской области подросток с другом зверски убили мужчину 60 ударами ножа

В Ростовской области подросток с другом зверски убили мужчину 60 ударами ножа
Очередной случай вопиющей жестокости произошел в Азове. Там двое парней, одному из которых нет и 18 лет, зверски расправились с мужчиной. Об этом 13 августа рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось 10 сентября в районе улицы Инзенской. Двое парней, 16 и 20 лет, поругались со своим знакомым. Словесная перепалка дошла до драки. Всю серьезность конфликта мужчина понял, когда у друзей в руках оказались ножи. Парни нанесли оппоненту около 60 ударов ножами по разным частям тела. Шансов выжить у него не осталось.

- Подозреваемые в убийстве задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.

Если вину парней докажут в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы. Утяжеляющим обстоятельством является то, что убийство было совершено группой лиц.
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