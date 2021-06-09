В Ростовской области будут судить мужчину, убившего приятеля ножом во время пьянки
В Ростовской области будут судить 33-летнего мужчину за расправу над собутыльником. Об этом стало известно 11 июня.
Убийство произошло 5 апреля 2021 года в Багаевском районе. В тот день 42-летний мужчина выпивал спиртное вместе со своим товарищем. В ходе пьянки собутыльники что-то не поделили, и в руках одного из них сверкнул нож.
Удар пришёлся в грудь. Когда на место прибыли врачи, невольный участник пьяной поножовщины уже был мёртв.
- Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Уголовное дело об убийстве с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Если вину мужчины докажут, ему грозит как минимум 8 лет лишения свободы.