В Ростовской области будут судить мужчину, убившего приятеля ножом во время пьянки

В Ростовской области будут судить 33-летнего мужчину за расправу над собутыльником. Об этом стало известно 11 июня.Убийство произошло 5 апреля 2021 года в Багаевском районе. В тот день 42-летний мужчина выпивал спиртное вместе со своим товарищем. В ходе пьянки собутыльники что-то не поделили, и в руках одного из них сверкнул нож.Удар пришёлся в грудь. Когда на место прибыли врачи, невольный участник пьяной поножовщины уже был мёртв.- Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Уголовное дело об убийстве с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Если вину мужчины докажут, ему грозит как минимум 8 лет лишения свободы.