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В Ростовской области под суд пойдет мужчина за убийство знакомого

В Ростовской области под суд пойдет мужчина за убийство знакомого
В городе Новочеркасске под суд пойдет 39-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого. Трагедия случилась 5 марта в одном из домов на улице Свободы.

По данным следствия, пьяный мужчина поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта он схватил кухонный нож и ударил им своего 52-летнего приятеля в шею. От полученной травмы тот скончался на месте.

Мужчину задержали. По информации СУ СКР по Ростовской области, его отправили в СИЗО.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в донской прокуратуре.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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