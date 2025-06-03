В Ростовской области под суд пойдет мужчина за убийство знакомого

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В городе Новочеркасске под суд пойдет 39-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого. Трагедия случилась 5 марта в одном из домов на улице Свободы.По данным следствия, пьяный мужчина поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта он схватил кухонный нож и ударил им своего 52-летнего приятеля в шею. От полученной травмы тот скончался на месте.Мужчину задержали. По информации СУ СКР по Ростовской области, его отправили в СИЗО.- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в донской прокуратуре.