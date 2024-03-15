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В Ростовской области под суд пойдет 30-летний мужчина, зарезавший приятеля

В Ростовской области под суд пойдет 30-летний мужчина, зарезавший приятеля
В Таганроге под суд пойдет 30-летний мужчина, зарезавший приятеля. Трагедия произошла в январе 2024 года на улице Ждановской.

По версии следствия, в тот день мужчина выпивал со своим знакомым. Во время застолья между ними началась ссора. Местный житель схватился за нож и ударил им своего знакомого в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Полицейские задержали подозреваемого и отправили под стражу. Он обвиняется по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: Ростов ру
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