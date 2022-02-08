В Ростовской области пьяный мужчина до смерти забил знакомого

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области 64-летний мужчина до смерти забил знакомого во время пьяной драки. Трагедия случилась 8 февраля в Обливском районе.По версии следствия, в тот день подозреваемый выпивал у себя дома в хуторе Кривове. К нему пришел в гости 36-летний знакомый. Хозяин жилья был изрядно пьян, и через некоторое время начал повышать тон. Градус ударил в голову, и агрессии стало еще больше. Вскоре мужчина набросился на гостя с кулаками. Когда тот упал, разъяренный хозяин дома продолжил наносить удары ногами. От полученных травм знакомый скончался на месте происшествия.О ЧП тут же узнали правоохранители. Они возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 64-летнего подозреваемого задержали. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, сейчас специалисты проводят экспертизы и работают с вещдоками.