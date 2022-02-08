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В Ростовской области пьяный мужчина до смерти забил знакомого

В Ростовской области пьяный мужчина до смерти забил знакомого
В Ростовской области 64-летний мужчина до смерти забил знакомого во время пьяной драки. Трагедия случилась 8 февраля в Обливском районе.

По версии следствия, в тот день подозреваемый выпивал у себя дома в хуторе Кривове. К нему пришел в гости 36-летний знакомый. Хозяин жилья был изрядно пьян, и через некоторое время начал повышать тон. Градус ударил в голову, и агрессии стало еще больше. Вскоре мужчина набросился на гостя с кулаками. Когда тот упал, разъяренный хозяин дома продолжил наносить удары ногами. От полученных травм знакомый скончался на месте происшествия.

О ЧП тут же узнали правоохранители. Они возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 64-летнего подозреваемого задержали. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, сейчас специалисты проводят экспертизы и работают с вещдоками.
Фото: Rostov.ru.
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