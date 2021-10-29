В Ростовской области пьяный мужчина зарезал своего знакомого

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Житель Миллеровского района во время пьянки убил своего знакомого ножом. Происшествие случилось 31 октября.Двое мужчин выпивали у одного из них дома. Во время оживленного разговора, совмещенного с распитием спиртных напитков, между приятелями произошла ссора. Ситуация накалилась и в какой-то момент 42-летний мужчина нанес хозяину дома семнадцать ударов ножом в шею и туловище. Соседи, услышав крики и шум, вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшим на место медиками оставалось зафиксировать смерть потерпевшего. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался до приезда скорой. Полиция задержала подозреваемого.СУ СКР по Ростовской области сообщает, что в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас подозреваемый заключен под стражу на срок до двух месяцев. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.