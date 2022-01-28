В Азове 63-летняя женщина попала в больницу после ДТП с легковушкой

Фото: Геннадий Правдюков.

В Азове женщина попала под колеса легковушки. Авария произошла 31 января около 17:30.В тот вечер 84-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2107» ехал по улице Привокзальной. В районе дома № 21А на проезжую часть вышел пешеход. Он переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». Автомобилист ударил по тормозам, но было поздно - женщина попала под машину. Удар оказался настолько сильным, что ее отбросило на несколько метров. Женщина получила травмы.- Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу, - уточнил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков.