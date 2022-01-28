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В Азове 63-летняя женщина попала в больницу после ДТП с легковушкой

В Азове 63-летняя женщина попала в больницу после ДТП с легковушкой
В Азове женщина попала под колеса легковушки. Авария произошла 31 января около 17:30.

В тот вечер 84-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2107» ехал по улице Привокзальной. В районе дома № 21А на проезжую часть вышел пешеход. Он переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». Автомобилист ударил по тормозам, но было поздно - женщина попала под машину. Удар оказался настолько сильным, что ее отбросило на несколько метров. Женщина получила травмы.

- Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу, - уточнил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков.
Фото: Геннадий Правдюков.
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