В Ростовской области пенсионерка погибла во сне на пожаре

Трагический пожар унес жизнь пожилой женщины в Ростовской области. Ночью 17 января в слободе Советка загорелся частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, наиболее вероятной причиной возгорания стал неисправный электрообогреватель, оставленный включенным в спальне. Беда обнаружилась, когда соседи почувствовали запах гари и специфический треск горящего шифера.

Вызванные ими пожарные обнаружили, что огонь охватил значительную часть дома - 130 квадратных метров. К несчастью, во время тушения было найдено тело хозяйки, смерть которой наступила вследствие отравления продуктами горения. На месте происшествия работали девять пожарных и три единицы спецтехники.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
