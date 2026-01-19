В Ростовской области пенсионерка погибла во сне на пожаре

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Трагический пожар унес жизнь пожилой женщины в Ростовской области. Ночью 17 января в слободе Советка загорелся частный дом.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, наиболее вероятной причиной возгорания стал неисправный электрообогреватель, оставленный включенным в спальне. Беда обнаружилась, когда соседи почувствовали запах гари и специфический треск горящего шифера.Вызванные ими пожарные обнаружили, что огонь охватил значительную часть дома - 130 квадратных метров. К несчастью, во время тушения было найдено тело хозяйки, смерть которой наступила вследствие отравления продуктами горения. На месте происшествия работали девять пожарных и три единицы спецтехники.