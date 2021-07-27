При пожаре в Ростовской области от отравления продуктами горения скончался 56-летний мужчина. Об этом стало известно 28 июля.Происшествие случилось в хуторе Поповка Верхнедонского района. Жители улицы Российской почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. К несчастью, им не удалось спасти мужчину внутри горящего частного дома.По информации ГУ МЧС, к тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники.Огонь успел распространиться всего на восемь квадратных метров. Причина пожара неизвестна.