Пенсионерка погибла на пожаре в летней кухне собственного двора в Ростовской обл

В Ростовской области произошла страшная трагедия: в результате пожара погибла пожилая женщина. Событие случилось в Красносулинском районе 14 января. Возгорание произошло в подсобном помещении одного из частных домов.

Первыми неладное заметили соседи, обратившие внимание на плотный черный дым и языки пламени, вырывающиеся из летней кухни. К моменту, когда на место прибыли пожарные, огонь охватил площадь в 25 квадратных метров.

На место трагедии незамедлительно прибыли восемь спасателей МЧС, используя две единицы специальной техники. В процессе тушения пожара было найдено тело 59-летней хозяйки дома.

В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что в настоящий момент выясняются причины трагической гибели пенсионерки. Предполагается, что пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
