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В Ростовской области пенсионер умер от ранения в живот

В Ростовской области пенсионер умер от ранения в живот
Житель Ростовской области умер от ножевого ранения. Пенсионер скончался 23 января в Азове, сообщает собственный источник Rostov.ru.

Несколькими днями ранее родственники обнаружили 82-летнего мужчину в его же квартире. Он лежал на полу, в области его живота было несколько кровоточащих ран. Рядом с пострадавшим родные обнаружили нож. Семья пенсионера вызвала на место бригаду скорой помощи. Медики доставили мужчину в больницу, где за жизнь пациента несколько дней боролись врачи. Увы, спустя пару суток он скончался.

По информации источника, 82-летний мужчина в течение некоторого времени страдал от зимней депрессии. В обстоятельствах смерти азовчанина разбираются правоохранители.

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