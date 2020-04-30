В Ростовской области парень уехал на заработки и пропал

В Ростовской области пропал без вести молодой человек. Розыском 26-летнего Станислава Синютина занимается полиция.Парень проживает на улице Заводской в станице Егорлыкской. Он 24 марта уехал на заработки в Ростов-на-Дону. Станислав всё время поддерживал контакт с родственниками, но 17 апреля неожиданно перестал выходить на связь. Когда о молодом человеке уже несколько дней не было вестей, родные написали заявление в полицию.В ориентировке говорится, что рост пропавшего – 205 сантиметров, телосложение среднее. Волосы короткие русые. Особая примета – шрам на подбородке длиной около трёх сантиметров.Если вы узнаёте молодого человека на фото и знаете, где он может находиться, позвоните по номерам: 8 (863) 70-74-2-20, 8 (863) 70-21-2-02 или 102.