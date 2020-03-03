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Житель Ростовской области уехал на заработки и пропал

Житель Ростовской области уехал на заработки и пропал
В Ростовской области пропал без вести 35-летний мужчина. Расифа Аббасова никто не видел уже около месяца.

Есть информация, что дончанин собирался ехать на заработки в сторону Москвы. В начале февраля он заехал перекусить в придорожном кафе хутора Кумшацкого. Через какое-то время он вышел из заведения и пропал.

Родственники Аббасова обратились за помощью в полицию. В ориентировке указано, что рост Расифа — примерно 185-190 сантиметров. У него среднее телосложение, волосы чёрные.

На момент пропажи он был одет в чёрные штаны, коричневую дублёнку и шапку.

Всех, кто знает, где может находиться пропавший, просят позвонить по телефонам:8 (863)852-96-64 или 02.

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