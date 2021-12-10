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В Ростовской области осудили водителя, устроившего ДТП с погибшими по дороге в Платов

В Ростовской области осудили водителя, устроившего ДТП с погибшими по дороге в Платов

В Ростовской области осудили автомобилиста, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими по дороге в аэропорт. Страшная авария случилась 1 сентября 2020 года в Аксайском районе.

В то утро водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, съехал с дороги и на всей скорости врезался в опору ЛЭП. От сильнейшего удара «семерку» разворотило на части. Два пассажира легковушки получили травмы, от которых погибли на месте. Еще два пассажира (один из них позже умер в больнице) и водитель были доставлены в ЦРБ Аксайского района.

После ДТП на автомобилиста завели дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек».

Как сообщает DonDay.ru, за совершенное преступление Аксайский районный суд приговорил мужчину к двум годам условно. Кроме этого, его лишили водительских прав на тот же срок.
Фото: ГИБДД
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