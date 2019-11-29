В Ростовской области виновника ДТП с шестью погибшими приговорили к колонии-поселению



В Чертковском районе вынесли приговор водителю микроавтобуса, виновному в гибели шести пассажиров. Мужчина обвинялся по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».



Смертельное ДТП произошло 1 августа 2018 года на 791-м километре трассы М-4 «Дон». По версии суда, обвиняемый, объезжая очередную яму на дороге, выехал на обочину и врезался в прицеп КамАЗа. Четыре пассажира скончались на месте аварии, еще двое - по дороге в больницу.



- За совершенное преступление Чертковский районный суд приговорил автомобилиста к четырем годам колонии-поселения, - отметили в пресс-службе суда. – Кроме того, водитель должен выплатить 400 тысяч рублей компенсации супруге одного из погибших пассажиров.