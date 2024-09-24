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В Ростове осудили парня, который стрелял из пневмата у магазина

В Ростове осудили парня, который стрелял из пневмата у магазина
Ростовский областной суд осудил парня, который из пневматического пистолета стрелял у магазина. Валентина Савчука признали виновным по статье о хулиганстве. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов.

В ночь на 9 июня 18-летний Валентин Савчук закупался в круглосуточном пивном магазине, который находится недалеко от Ростовского моря. Между ним и продавцом начался спор. В пылу ссоры Валентин достал пневматический пистолет и начал угрожать мужчине убийством. Очевидцы вызвали полицию. Молодой человек покинул магазин, но на улице девять раз выстрелил в сторону продавца, ранив его. Вскоре молодого человека задержали полицейские.

На суде парень признал свою вину и раскаялся. Ворошиловский районный суд назначил наказание Валентину в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Адвокат подал апелляцию о смягчении наказания, но Ростовский областной суд оставил приговор без изменения.
Фото: Ростов ру
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