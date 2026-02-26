- В результате происшествия 47-летний сотрудник полиции получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - добавили в ведомстве. - В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

В Ростовской области 19-летний «шумахер» на легковушке сбил инспектора ГАИ. Авария случилась в селе Кулешовке 25 февраля.В тот день около полуночи сотрудник ГИБДД находился у дома № 1 на улице Ленина. Специалист регулировал дорожное движение после дорожно-транспортного происшествия. В это время по проезжей части двигался автовладелец «Форда Фокуса». По предварительным данным, водитель ехал с высокой скоростью, из-за чего не успел остановиться перед специалистом. В результате транспорт сбил с ног правоохранителя.