Ремонт ж/д путей в Ростове приведет к задержкам пригородных поездов и городской электрички

Фото: СКЖД

Ряд пригородных поездов и городская электричка в Ростове изменят свое расписание. Об этом сообщили в СКЖД.Причина – плановые ремонтные работы на железнодорожных путях. Корректировки коснутся направлений: Ростов – Батайск (№ 6403, 6404), Ростов – Лихая (№ 6164, 6516), Ростов – Таганрог (№ 6519), а также Ростов – Ростов-Западный (№ 7132, 7134/7133).Основные задержки:Поезда № 6403, 6404 (Батайск – Ростов): +2 минуты.Поезда № 6164, 6516 (Лихая – Ростов): +5 и +2 минуты соответственно после ст. Ростов-Товарная.Поезд № 6519 (Таганрог – Ростов): +4 минуты после ст. Темерник.Электричка № 7132 (Ростов – Ростов-Западный): +9 минут отпр. из Ростова.Электричка № 7134/7133 (Ростов-Западный – Ростов): +9 минут отпр. с Ростов-Западного, +13 минут прибытие в Ростов.Подробности о расписании – на официальном сайте СКЖД, в кассах и на информационных табло станций.