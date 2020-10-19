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В Ростовской области охотник подстрелил мужчину, приняв его за куропатку

В Ростовской области охотник подстрелил мужчину, приняв его за куропатку
В Донецке охотник подстрелил 36-летнего мужчину, спутав его с куропаткой. Об этом пишет местная газета «Новость».

Происшествие случилось 17 октября, но известно о нем стало только сегодня. Как выяснилось, 58-летний мужчина уехал за город, чтобы поохотиться на куропаток. Он шел в поселок Гундоровский, когда заметил движение в кустах. Настроенный на охоту мужчина без раздумий выстрелил из ружья. Однако вместо куропатки горе-охотник попал в 36-летнего мужчину, которого спутал с дикой птицей. Пуля угодила пострадавшему прямо в живот.

Осознав, что натворил, охотник на своей машине лично отвез раненого в больницу. Пострадавшему сделали операцию. Сейчас он находится в хирургическом отделении, его состояние стабильное.

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