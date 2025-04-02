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В Ростовской области огонь полностью уничтожил мансарду частного дома

В Ростовской области огонь полностью уничтожил мансарду частного дома

В Аксае произошел пожар, в результате которого мансардный этаж частного дома был полностью разрушен огнем. Об этом сообщили в региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций.

Происшествие случилось первого апреля на улице Подтелкова в Аксае. О задымлении сообщили местные жители, заметившие густой дым и сильное пламя около половины восьмого вечера. Как оказалось, горела мансарда в соседнем доме. Благодаря своевременному вызову пожарных удалось избежать более серьезных последствий.

На место происшествия незамедлительно прибыли три спецмашины и бригада из 12 спасателей. Пожар был успешно потушен на площади 60 квадратных метров.

В результате инцидента от мансардного этажа остались лишь обугленные остатки, внутреннее пространство выгорело дотла. Как уточнили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате пожара никто не пострадал.
Фото: МЧС России по Аксайскому району
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