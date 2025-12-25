В Ростовской области вечером 25 декабря ввели красный уровень опасности

Фото: Соцсети

В Ростовской области вечером 25 декабря ввели красный уровень беспилотной опасности. Об этом сообщили мониторинговые каналы примерно в 22:00.Красный уровень обозначает, что есть прямая угроза для зданий и других объектов.Жителям рекомендуется оставаться дома и укрыться в комнатах без окон. Лифты использовать не следует.Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС также предупредила о возможной атаке дронов на Ростовскую область. Сообщение поступило около 21:00.