Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности днем 13 января

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности днем 13 января
В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности днем 13 января. Сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС пришло около 12:00.

Специальный режим в донском регионе был введен около 11:00. Жителям дали настоятельные рекомендации уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон. 

Через час экстренные службы дали отбой беспилотной опасности. Официальной информации о последствиях на земле не было.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.