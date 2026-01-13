Фото: РСЧС

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности днем 13 января. Сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС пришло около 12:00.Специальный режим в донском регионе был введен около 11:00. Жителям дали настоятельные рекомендации уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.Через час экстренные службы дали отбой беспилотной опасности. Официальной информации о последствиях на земле не было.