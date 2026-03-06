В преддверии 8 Марта салоны красоты Ростовской области отмечают наплыв клиенток

Фото: Rostov.ru

В преддверии празднования 8 марта вырос спрос на различные виды услуг. Специалисты выяснили, какие форматы празднования и подготовки к событиям стали более востребованными.Чаще всего жители Ростовской области устраивают корпоративы, или семейные праздники с профессионалами. Востребованность комплексной организации событий и популярность услуг ведущих выросли на 15%. Часто местные жители приглашают на свои праздники музыкантов и музыкальные группы. Спрос вырос в 2,5 раза. Чаще стали интересоваться игровыми развлечениями для гостей: квизами, шоу-играми, квестами и т.д.Бьюти-услуги побили все рекорды. Жительницы решили заняться прической, педикюром и наращиванием ресниц в преддверии праздников. Спрос вырос вдвое.- Еще один вариант проведения досуга — поход в баню: спрос на услуги пармастера вырос более чем втрое. Это подтверждает, что все больше жителей Ростовской области предпочитают превратить посещение парной в полноценный оздоровительный ритуал,- сообщают специалисты Авито.