В Ростове 35-летний мужчина устроил поджог и покончил с собой

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове 35-летний мужчина устроил поджог, а затем покончил с собой. Инцидент случился 6 марта в многоэтажке на улице Беляева, 20/1.Ранним утром житель квартиры на первом этаже устроил в ней поджог. В это время в помещении находилась его мать. Дым почувствовали соседи и поспешили выти на свежий воздух.По информации источника Donday, виновник происшествия покончил с собой. Предварительно, у него было психологическое заболевание и он состоял на учете.