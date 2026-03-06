Новости
В Ростове 35-летний мужчина устроил поджог и покончил с собой

В Ростове 35-летний мужчина устроил поджог, а затем покончил с собой. Инцидент случился 6 марта в многоэтажке на улице Беляева, 20/1.

Ранним утром житель квартиры на первом этаже устроил в ней поджог. В это время в помещении находилась его мать. Дым почувствовали соседи и поспешили выти на свежий воздух.

По информации источника Donday, виновник происшествия покончил с собой. Предварительно, у него было психологическое заболевание и он состоял на учете.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
