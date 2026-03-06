Прогноз на 20-й тур РПЛ: «Ростов» проиграет «Балтике» на домашней арене

Фото: ФК Ростов

В рамках 20-го тура РПЛ «Ростов» примет на своём поле «Балтику». Мнения экспертов относительно вероятного победителя расходятся. И донской клуб, и калининградцы в начале второй части имеют проблемы.В предыдущей игре «Ростов» потерял четырёх ключевых игроков основного состава из-за нарушений правил. В матче не примут участие Дмитрий Чистяков, Илья Вахания, Кирилл Щетинин и Роналдо.Кроме того, «Ростов» вылетел из Кубка России, что может повлиять на моральный дух команды. Однако некоторые эксперты считают, что это поможет ростовчанам сосредоточиться на чемпионате.«Балтика», в свою очередь, потерпела несколько поражений подряд и опустилась на пятое место в турнирной таблице. Тем не менее, по мнению аналитиков, калининградцы смогут обыграть «Ростов».Согласно прогнозам, счет по завершении матча - 0:1 в пользу «Балтики».