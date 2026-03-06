Беспилотную опасность объявили в Ростовской области 6 марта
Беспилотную опасность объявили в Ростовской области. Экстренное сообщение поступило 6 марта около 22:00.
Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и зайти в помещения.
