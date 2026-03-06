Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове произошел пожар на Западном

В Ростове произошел пожар на Западном
В Ростове произошел пожар на Западном. ЧП случилось 6 марат на Зорге, 13.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, загорелся мусор на площади 10 квадратных метров. Пламя ликвидировали.

Обошлось без пострадавших.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика