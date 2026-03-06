От грузового рефрижератора до плавучего магазина: два судна выставлены на продажу в Ростове

Фото: Авито

В Ростове-на-Дону на популярном сайте объявлений появились сразу два предложения о продаже судов. Среди них – грузовое рыботранспортное рефрижераторное судно и плавучий магазин, оба готовые к эксплуатации после ремонта.У набережной Ростова-на-Дону продается грузовое судно ПTР-50, Проект 01340, тип Kировец, по цене 20 миллионов рублей. Судно, построенное в 1988 году, предназначено для транспортировки рыбы и других скоропортящихся продуктов благодаря двум трюмам общим объемом 100 кубических метров с возможностью поддержания температуры до -18 градусов.Несмотря на возраст, судно находится в отличном состоянии, так как практически не эксплуатировалось. Его технические характеристики включают длину 31,63 метра, ширину 6,90 метра, высоту борта 3,15 метра, осадку 2,09 метра и дедвейт 76 тонн. Судно оснащено главным дизельным двигателем мощностью 300 л. с., что позволяет развивать скорость до 10,2 узла. Вся дополнительная информация будет предоставлена по запросу, а владелец готов к торгу.В Первомайском районе города за 5,4 миллиона рублей предлагается к продаже плавучий магазин класса Р1.2 РРР. Судно прошло комплексный ремонт и готово к эксплуатации. Владелец, переезжающий в другой регион, сделал его «для себя».Корпус судна был заменен на 80% и обработан для защиты от коррозии. Проведена полная замена электропроводки, установлены новые электрические щиты. Помещения утеплены и оснащены пароизоляцией. Судно оборудовано новым дизель-генератором мощностью 20 кВт и главным дизельным двигателем 3Д6 после капитального ремонта. Владелец подчеркивает высокое качество выполненных работ и готов рассмотреть возможность продажи в рассрочку.