В Ростовской области нашли труп одного из рыбаков, пропавших без вести

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В Ростовской области спустя три месяца нашли тело рыбака, пропавшего без вести. Труп 35-летнего Сергея Запорожцева обнаружили в реке местные жители.Житель хутора Калинин отправился с Виталием Бузняковым на рыбалку 1 декабря. С тех пор мужчины так и не вернулись. Их искала полиция, волонтеры, водолазы с эхолокатором. Но все, что удалось найти, — перевернутую лодку и часы с сапогами.Через три месяца жители Багаевского района нашли тело одного из рыбаков на берегу реки. Погибшим оказался Сергей Запорожцев. Труп находился недалеко от его дома, вероятно, его вынесло течением.Прибывшие следователи отправили тело на экспертизу. Поиски Виталия Бузнякова продолжаются.