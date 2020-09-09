В Ростовской области нашли повешенным школьника
В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов выясняют причины гибели 14-летнего школьника. Трагедия случилась 9 сентября в Азовском районе.
По данным DonDay-Azov, в селе Орловка школьника обнаружили повешенным во дворе собственного дома.
Местная жительница рассказала, что в школе мальчик был тихим и спокойным, никогда ни с кем не конфликтовал. Семья у него полноценная, братьев и сестер у мальчика не было.
На данный момент устанавливают обстоятельства его гибели.