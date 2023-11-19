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В Ростовской области на заводе «Атоммаш» произошел пожар

В Ростовской области на заводе «Атоммаш» произошел пожар
В Ростовской области на заводе «Атоммаш» произошел крупный пожар. ЧП случилось в ночь на 19 ноября на Жуковском шоссе, 8.

Огонь распространился по инженерному центру. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. На вызов прибыли 29 спасателей. С помощью восьми единиц спецтехники им удалось потушить пожар.

- В результате происшествия никто не пострадал. Производственный процесс не остановлен, - сообщили в администрации Волгодонска.

Отметим, что «Атоммаш» являет одним из крупнейших поставщиков оборудования для предприятий атомной промышленности.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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