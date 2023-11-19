В Ростовской области на заводе «Атоммаш» произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области на заводе «Атоммаш» произошел крупный пожар. ЧП случилось в ночь на 19 ноября на Жуковском шоссе, 8.Огонь распространился по инженерному центру. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. На вызов прибыли 29 спасателей. С помощью восьми единиц спецтехники им удалось потушить пожар.- В результате происшествия никто не пострадал. Производственный процесс не остановлен, - сообщили в администрации Волгодонска.Отметим, что «Атоммаш» являет одним из крупнейших поставщиков оборудования для предприятий атомной промышленности.