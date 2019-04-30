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Крупный пожар произошёл на заводе в Ростовской области

Крупный пожар произошёл на заводе в Ростовской области
В Ростовской области на предприятии произошёл крупный пожар. Возгорание случилось в Красном Сулине на территории ООО «Завод Техно».

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около трех часов ночи 4 мая.
- Повреждены поддоны и упаковочная пленка на площади 150 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Пострадавших нет.

На месте происшествия работали 16 спасателей и четыре единицы техники. Им понадобилось около часа, чтобы полностью потушить огонь.

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. Из открытых источников известно, что предприятие, где произошло ЧП, специализируется на производстве минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий.

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