Семья с грудным ребёнком пострадала в аварии на трассе М-4 «Дон»



Семья из Ростовской области пострадала в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». Среди пострадавших – грудной ребёнок.



Авария произошла днём 28 августа в Верхнемамонском районе Воронежской области. По предварительным данным, 35-летний водитель «Рено Логана», двигаясь в сторону Ростова, столкнулся с МАЗом.

- В аварии пострадали трое: водитель «Рено», а также два его пассажира – 40-летняя женщина и 5-месячный мальчик, - рассказали в ГУ МВД Воронежской области. - С травмами их доставили в больницу.



58-летний водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.