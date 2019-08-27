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Семья с грудным ребёнком пострадала в аварии на трассе М-4 «Дон»

Семья с грудным ребёнком пострадала в аварии на трассе М-4 «Дон»
Семья из Ростовской области пострадала в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». Среди пострадавших – грудной ребёнок.

Авария произошла днём 28 августа в Верхнемамонском районе Воронежской области. По предварительным данным, 35-летний водитель «Рено Логана», двигаясь в сторону Ростова, столкнулся с МАЗом.
- В аварии пострадали трое: водитель «Рено», а также два его пассажира – 40-летняя женщина и 5-месячный мальчик, - рассказали в ГУ МВД Воронежской области. - С травмами их доставили в больницу.

58-летний водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

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