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В Ростовской области на трассе М-4 столкнулись четыре грузовика

В Ростовской области на трассе М-4 столкнулись четыре грузовика
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области случилась авария с четырьмя грузовиками. ДТП произошло 12 октября около 20:00 в районе города Зверево.

Как сообщают Donday очевидцы, фуры столкнулись на 970-м километре автодороги. Вероятно, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный большегруз. От удара столкнулись еще две фуры и легковушка.

При каких обстоятельствах случилась авария в УГИБДД не комментировали.

В районе Зверево образовалась пробка. Всего протяженность затора - шесть километров.
Фото/видео: DonDay.ru.
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