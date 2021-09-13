На трассе М-4 «Дон» столкнулись две фуры: видео

На трассе в Ростовской области случилось ДТП с участием двух фур. Авария произошла в Красносулинском районе утром 15 сентября.Грузовики столкнулись недалеко от станции электричек Лесостепь. Как видно на кадрах, от сильного удара машины развернуло посреди дороги, и они перекрыли проезд. Одна из них упала на бок. Пока официальной информации о ДТП нет. На месте работают все экстренные службы.Из-за аварии в районе развязки появился затор - по полосе движения в сторону Ростова. Его протяженность составляет около километра.