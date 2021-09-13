Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе М-4 «Дон» столкнулись две фуры: видео

На трассе М-4 «Дон» столкнулись две фуры: видео
На трассе в Ростовской области случилось ДТП с участием двух фур. Авария произошла в Красносулинском районе утром 15 сентября.

Грузовики столкнулись недалеко от станции электричек Лесостепь. Как видно на кадрах, от сильного удара машины развернуло посреди дороги, и они перекрыли проезд. Одна из них упала на бок. Пока официальной информации о ДТП нет. На месте работают все экстренные службы.

Из-за аварии в районе развязки появился затор - по полосе движения в сторону Ростова. Его протяженность составляет около километра.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.