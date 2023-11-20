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В Ростовской области на трассе столкнулись два грузовика

В Ростовской области на трассе столкнулись два грузовика
В Ростовской области на трассе столкнулись два грузовика. По информации Donday.ru авария случилась 20 ноября в Семикаракорском районе.

Очевидцы сообщили, что фуры столкнулись на въезде в Семикаракорский район. Удар был настолько сильным, что один из большегрузов съехал в кювет и опрокинулся на бок. На место вызвали сотрудников ДПС.

В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
Фото/видео: DonDay
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