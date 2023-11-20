Фото/видео: DonDay

В Ростовской области на трассе столкнулись два грузовика. По информации Donday.ru авария случилась 20 ноября в Семикаракорском районе.Очевидцы сообщили, что фуры столкнулись на въезде в Семикаракорский район. Удар был настолько сильным, что один из большегрузов съехал в кювет и опрокинулся на бок. На место вызвали сотрудников ДПС.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.