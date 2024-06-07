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В Ростовской области на трассе 35-летняя водитель «Хендай» погибла в ДТП

В Ростовской области на трассе 35-летняя водитель «Хендай» погибла в ДТП
На автодороге «Новороссия» водитель «Хендай Соляриса» погибла в ДТП. Авария произошла 7 июня около 14:10.

Предварительно, водитель «Хендай Соляриса» ехала со стороны Ростова в Таганрог. На трассе она почувствовала себя плохо и потеряла управление. Автомобиль на полном ходу вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик «Фотон Ауман», который вел 55-летний мужчина. От сильного удара легковушку отбросило на правую обочину.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии 35-летняя женщина за рулем «Хендай» скончалась. 65-летнюю пассажирку доставили в больницу с травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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