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В Ростовской области на двух человек напал шакал

В Ростовской области на двух человек напал шакал
В Ростовской области на двух человек напало дикое животное. О происшествии в Родионово-Несветайском районе сообщает DonDay со ссылкой на Минприроды 13 августа.

Инцидент произошел 13 апреля, но информация о нем появилась только сейчас. В тот день в слободе Большекрепинской шакал укусил двух местных жителей. Пострадавшие обратились в ближайшую больницу, где им провели необходимые процедуры. После проведения анализов выяснилось, что дикие животные заразили людей бешенством. Пострадавшим сделали прививки от этой опасной болезни.

За последние пять лет в Ростовской области было зарегистрировано четыре случая нападения диких животных на людей.

В 2020 году на жителя Обливского района напала куница. В 2022 году человек в Белокалитвинском районе был укушен шакалом. В 2021 и 2023 годах не было зафиксировано подобных инцидентов. Однако в 2024 году произошло сразу два нападения.
Фото: Дондей
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