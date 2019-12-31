На Дону бешеная куница напала на ребёнка



В Ростовской области зарегистрирован первый в новом году случай бешенства у дикого животного. Заболевание выявили у куницы.



В лабораторию убитого хищника доставили из хутора Караичев Обливского района. Животное напало на 7-летнюю девочку, которая гуляла с отцом на окраине хутора. Защищая ребёнка, мужчина убил куницу.

- В связи с регистрацией бешенства, ветврачи Обливского района провели в очаге заболевания полную дезинфекцию и привили от бешенства всех животных в хуторе, - рассказали в Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. – Вакцину получили 30 голов крупного рогатого скота, 32 собаки и 18 кошек.



В ближайшее время в хуторе установят карантин. Пострадавшие от дикого животного проходят лечение в больнице.