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В Ростовской области на большой территории горел дом из-за неосторожности при курении

В Ростовской области на большой территории горел дом из-за неосторожности при курении
В поселке Новомартыновском в Ростовской области произошел пожар в 16-квартирном доме. Причиной возгорания стало неосторожное курение.

Двухэтажный дом на улице Зеленой, 17 загорелся около 16:30. На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров. В тушении участвовали 13 специалистов и семь спецмашин.

В результате пожара из здания эвакуировали пятерых человек. Пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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