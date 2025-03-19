В Ростовской области на большой территории горел дом из-за неосторожности при курении

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В поселке Новомартыновском в Ростовской области произошел пожар в 16-квартирном доме. Причиной возгорания стало неосторожное курение.Двухэтажный дом на улице Зеленой, 17 загорелся около 16:30. На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров. В тушении участвовали 13 специалистов и семь спецмашин.В результате пожара из здания эвакуировали пятерых человек. Пострадавших нет.