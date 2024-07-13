Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области мужчину избили до потери сознания

В Ростовской области мужчину избили до потери сознания
В Азове Ростовской области неизвестный избил мужчину до потери сознания. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент случился 11 июля в Черноморском переулке. Мужчина куда-то шел со своим молодым приятелем. Спустя несколько минут очевидцы нашли пострадавшего в луже крови на скамейке. В этот момент он уже был один и без сознания. Вероятно, это могли быть последствия конфликта с молодым знакомым.

Ведомство сообщает, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Фото: соцсцети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.