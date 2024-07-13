В Ростовской области мужчину избили до потери сознания

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В Азове Ростовской области неизвестный избил мужчину до потери сознания. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.Инцидент случился 11 июля в Черноморском переулке. Мужчина куда-то шел со своим молодым приятелем. Спустя несколько минут очевидцы нашли пострадавшего в луже крови на скамейке. В этот момент он уже был один и без сознания. Вероятно, это могли быть последствия конфликта с молодым знакомым.Ведомство сообщает, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.