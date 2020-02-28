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В Ростовской области мужчина задушил приятеля верёвкой

В Ростовской области мужчина задушил приятеля верёвкой
Громкое убийство произошло в небольшом хуторе Апаринском Усть-Донецкого района Ростовской области.

Преступление имело чисто бытовой характер и, как это часто бывает, произошло на фоне распития спиртного. Двое местных жителей коротали вечер в конце февраля за бутылкой алкоголя. Во время застолья между ними завязался спор. Доказать свою правоту 50-летний мужчина решил с помощью веского аргумента – топора. Он несколько раз ударил им знакомого. Когда тот упал на пол, злоумышленник стал душить его верёвкой, пишет DonDay.ru.

В результате потасовки потерпевший получил множественные переломы рёбер и ссадины, но причиной смерти стала механическая асфиксия. В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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