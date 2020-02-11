В Батайске местный житель убил своего приятеля



В Батайске мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого. Происшествие случилось 12 февраля на улице Речной.



По данным следствия, 37-летний местный житель пустил к себе пожить друга и его сожительницу. В день убийства компания вместе выпивала. На фоне распития спиртного между ними завязалась ссора. В какой-то момент 37-летний мужчина схватил нож и ударил им в ногу хозяина квартиры, пишет battime.ru.



Лезвие попало в кровеносную артерию. В результате ранения потерпевший скончался на месте происшествия.



Подозреваемый в настоящее время задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.