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В Батайске местный житель убил своего приятеля

В Батайске местный житель убил своего приятеля
В Батайске мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого. Происшествие случилось 12 февраля на улице Речной.

По данным следствия, 37-летний местный житель пустил к себе пожить друга и его сожительницу. В день убийства компания вместе выпивала. На фоне распития спиртного между ними завязалась ссора. В какой-то момент 37-летний мужчина схватил нож и ударил им в ногу хозяина квартиры, пишет battime.ru.

Лезвие попало в кровеносную артерию. В результате ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый в настоящее время задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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