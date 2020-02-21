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В Ростовской области мужчина выжил, выпав из окна пятого этажа

В Ростовской области мужчина выжил, выпав из окна пятого этажа
В Ростовской области мужчине удалось уцелеть после падения из окна пятого этажа. Об этом сообщает DonDay Новочеркасск со ссылкой на свой источник.

По информации портала, ЧП произошло утром 23 февраля в Новочеркасске на улице Чехова. 30-летнего мужчину под окнами пятиэтажного дома нашли прохожие. Они тут же вызвали бригаду медиков.

Пострадавшего доставили в больницу. В ходе обследования выяснилось, что мужчина отделался сотрясением головного мозга, а также травмами грудной клетки.

Сам горожанин рассказал, что во время падения он хватался за бельевые веревки. Именно они и смягчили его «полет».

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