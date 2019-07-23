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Мужчина погиб, выпав из окна пятого этажа в Ростове

Мужчина погиб, выпав из окна пятого этажа в Ростове
В Ростове мужчина разбился насмерть, упав с высоты пятого этажа. Трагедия произошла в доме № 2 по улице Вавилова рано утром 25 июля.

Как сообщает издание DonDay.ru, мать погибшего услышала громкий хлопок и выглянула из окна, чтобы посмотреть, что случилось. С ужасом пенсионерка увидела на земле тело своего 34-летнего сына. Вокруг него растекалась лужа крови. Женщина вызвала «скорую», но помощь медиков уже не понадобилась. Денис Ф. был мёртв.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы. По факту инцидента проводится проверка.

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