Мужчина погиб, выпав из окна пятого этажа в Ростове



В Ростове мужчина разбился насмерть, упав с высоты пятого этажа. Трагедия произошла в доме № 2 по улице Вавилова рано утром 25 июля.



Как сообщает издание DonDay.ru, мать погибшего услышала громкий хлопок и выглянула из окна, чтобы посмотреть, что случилось. С ужасом пенсионерка увидела на земле тело своего 34-летнего сына. Вокруг него растекалась лужа крови. Женщина вызвала «скорую», но помощь медиков уже не понадобилась. Денис Ф. был мёртв.



На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы. По факту инцидента проводится проверка.