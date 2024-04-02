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В Ростовской области мужчина погиб под колесами фургона

В Ростовской области мужчина погиб под колесами фургона
В Ростовской области водитель фургона насмерть сбил человека. Страшная авария случилась вечером 1 апреля в 30 километрах от Морозовска.

По предварительной информации, 55-летний мужчина за рулем «Ивеко» ехал по автодороге Морозовск — Цимлянск — Волгодонск. В какой-то момент он увидел пешехода. Тот стоял посреди дороги в темноте. Автомобилист ударил по тормозам, но было уже поздно. От мощного удара незнакомца отбросило в сторону.

Водитель фургона тут же вызвал бригаду «скорой» и сотрудников ГАИ. К приезду медиков пешеход был мертв. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, погибшим оказался 49-летний мужчина.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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