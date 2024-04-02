В Ростовской области мужчина погиб под колесами фургона

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области водитель фургона насмерть сбил человека. Страшная авария случилась вечером 1 апреля в 30 километрах от Морозовска.По предварительной информации, 55-летний мужчина за рулем «Ивеко» ехал по автодороге Морозовск — Цимлянск — Волгодонск. В какой-то момент он увидел пешехода. Тот стоял посреди дороги в темноте. Автомобилист ударил по тормозам, но было уже поздно. От мощного удара незнакомца отбросило в сторону.Водитель фургона тут же вызвал бригаду «скорой» и сотрудников ГАИ. К приезду медиков пешеход был мертв. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, погибшим оказался 49-летний мужчина.