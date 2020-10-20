В Ростовской области мужчина подозревается в избиении до смерти собутыльницы

В Ростовской области мужчину подозревают в избиении знакомой до смерти. Происшествие случилось 11 октября в городе Миллерово.По версии следствия, подозреваемый находился дома у 50-летней знакомой. Они распивали крепкие напитки. Когда градус ударил в голову, знакомые начали ругаться. Разгневанный мужчина несколько раз ударил собутыльницу кулаком в область головы. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.В настоящее время 32-летний подозреваемый задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.- Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.